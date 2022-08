Com a naturalidade de uma equipa que sabe que é muito melhor do que as concorrentes, o Paris Saint-Germain entrou com o pé direito na Ligue 1, ao golear em casa do Clermont, por 5-0.

Vitinha e Nuno Mendes foram titular – Danilo não saiu do banco –, mas foi outro jogador que fala português a brilhar como mais ninguém brilhou: Neymar.

O internacional brasileiro começou o show aos nove minutos, depois de um passe do ex-Sporting Sarabia no lado esquerdo do ataque. A bola ainda desviou em Messi, mas Neymar tratou-a com todo o carinho e rematou sem hipóteses para o 1-0.

Depois da versão goleadora, apareceu – e ficou – a versão altruísta.

Aos 26 minutos, Neymar abriu na direita para o remate certeiro de Hakimi e aos 38, cruzou para o compatriota Marquinhos marcar de cabeça.

Intervalo, 3-0.

Mas a segunda parte ainda deu para mais, com Messi à cabeça.

A dez minutos dos 90, Neymar ofereceu de bandeja o golo ao argentino e pouco depois, após um passe de Paredes, Messi fez o golo da noite: matou de peito e rematou de bicicleta.

Não é surpreendente, mas assinala-se na mesma: o PSG começou a defesa do título da melhor maneira.

