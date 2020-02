Neymar só faz anos no próximo dia 5 de fevereiro, mas já começou os festejos.

O internacional brasileiro juntou os amigos em Paris para começar já a celebrar as 28 primaveras, com o branco como cor de tema.

Ora, ao contrário do que aconteceu em outros anos, nas redes sociais não surgiram nenhumas imagens do interior da festa e a explicação é simples: segundo uma página de apoio a Neymar, que publicou um vídeo sobre o tema, o craque do PSG não quis que as pessoas entrassem no evento com telemóveis.