O Nice garantiu, esta sexta-feira, a permanência na primeira divisão francesa ao golear o St. Etienne por 4-1 no play-off de subida/descida. Tiago Gouveia, avançado emprestado pelo Benfica, não esteve na ficha de jogo.

Sem o apoio dos adeptos na bancada, o Nice procurou utilizar o «fator casa» para garantir a permanência na Ligue 1. No entanto, a primeira grande oportunidade do encontro foi do St. Etienne, mas o lance acabou por ser invalidado por fora de jogo.

No segundo tempo, os homens de Claude Puel entraram melhor e Clauss (62m) apontou o primeiro do encontro. A resposta dos visitantes chegaria mais tarde, aos 79 minutos. Davitashvili não tremeu da marca de grande penalidade e atirou para o empate. Contudo, o Nice não tardou em responder e Boudache, aproveitando uma bola perdida à entrada da área, devolveu a vantagem à equipa (81m).

Com vontade de chegar à igualdade, o St. Etienne desfalcou o eixo defensivo e pagou caro. Wahi, aos 87 minutos, recebeu entre os centrais e no frente-a-frente com Larsonneur fez o 3-1. A fechar, o avançado do Nice teve ainda oportunidade para apontar o «bis» (90+2m) e garantir a permanência no topo do futebol francês.