VÍDEO: Nice goleia St. Etienne e garante permanência
Tiago Gouveia, jogador emprestado pelo Benfica, não esteve presente na ficha de jogo
Tiago Gouveia, jogador emprestado pelo Benfica, não esteve presente na ficha de jogo
O Nice garantiu, esta sexta-feira, a permanência na primeira divisão francesa ao golear o St. Etienne por 4-1 no play-off de subida/descida. Tiago Gouveia, avançado emprestado pelo Benfica, não esteve na ficha de jogo.
Sem o apoio dos adeptos na bancada, o Nice procurou utilizar o «fator casa» para garantir a permanência na Ligue 1. No entanto, a primeira grande oportunidade do encontro foi do St. Etienne, mas o lance acabou por ser invalidado por fora de jogo.
No segundo tempo, os homens de Claude Puel entraram melhor e Clauss (62m) apontou o primeiro do encontro. A resposta dos visitantes chegaria mais tarde, aos 79 minutos. Davitashvili não tremeu da marca de grande penalidade e atirou para o empate. Contudo, o Nice não tardou em responder e Boudache, aproveitando uma bola perdida à entrada da área, devolveu a vantagem à equipa (81m).
Com vontade de chegar à igualdade, o St. Etienne desfalcou o eixo defensivo e pagou caro. Wahi, aos 87 minutos, recebeu entre os centrais e no frente-a-frente com Larsonneur fez o 3-1. A fechar, o avançado do Nice teve ainda oportunidade para apontar o «bis» (90+2m) e garantir a permanência no topo do futebol francês.
Nice vence o Saint-Étienne por 4-1 e mantém-se na Ligue 1 🫡#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Ligue1 #Nice #StEtienne #bacanaplay pic.twitter.com/KBbFT842GJ— sport tv (@sporttvportugal) May 29, 2026