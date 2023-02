O Marselha venceu, com reviravolta, em Toulouse (3-2), no fecho da 24.ª jornada da Ligue 1.



A formação da casa teve uma entrada de sonho na partida e aos três minutos já ganhava graças a um golo de Dallinga. A resposta do vice-líder da prova surgiu no segundo tempo por intermédio do ex-FC Porto Chancel Mbemba (52m). Volvidos sete minutos, Under consumou a reviravolta do Marselha com um pontapé forte na área - o lance foi inicialmente invalidado pela equipa de arbitragem, mas o VAR corrigiu a decisão inicial.



Vitinha não foi opção e assistiu do banco ao golo de Nuno Tavares. Guendouzi lançou o lateral-esquerdo e este, depois de ter sorte no ressalto, surpreendeu o guarda-redes Dupe com um pontapé rasteiro para o poste mais próximo.



O Toulouse deu luta até final e ainda reduziu num belo golo de Onaiwu, mas não evitou a derrota. Assim, o Marselha recuperou o segundo posto, perdido horas antes para o Mónaco, e está a cinco pontos do líder PSG. Por sua vez, o Toulouse é 11.º com 32 pontos.