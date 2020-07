O futebolista brasileiro Neymar assinou, este domingo, um golaço no jogo amigável do Paris Saint-Germain ante o Le Havre, no primeiro encontro de preparação do campeão francês após dada como terminada a época 2019/2020 no país.

Depois do bis de Mauro Icardi, aos 8 e 19 minutos, Neymar recebeu a bola a meio do meio-campo ofensivo, levou-a até à área e, ao mesmo tempo que driblou dois adversários com uma simulação, sentou o guarda-redes da equipa da casa e encostou para o 0-3 no marcador, aos 22 minutos.

Neymar bisou depois (43m) e Mbappé (29m), Gueye (50m), Sarabia (53 e 61m) e Muinga (59m) também marcaram, para o resultado final de 9-0.

5 mil pessoas nas bancadas do Oceáne

O jogo entre o PSG e o Le Havre, em Le Havre, teve também contornos históricos, ao ser o primeiro na Europa Ocidental com público nas bancadas, depois da pandemia da covid-19 ter começado a assolar a Europa. Ao todo, 5 mil pessoas preencheram as cadeiras do estádio Oceáne, que tem capacidade para 25 mil espetadores.

Atualmente, as leis extraordinárias em vigor em França proíbem, até 31 de agosto, encontros públicos com mais de 5 mil pessoas, medida que abrange o espetáculo futebolístico. As finais da Taça de França e da Taça da Liga, respetivamente a 24 e 31 de julho, também vão ter o mesmo limite de pessoas nas bancadas.