Impedido de se sentar no banco do Lyon, em partidas da Liga francesa, nos próximos nove meses, o quotidiano de Paulo Fonseca em dia de jogo sofreu mudanças drásticas.

Este domingo, por exemplo, o treinador português despediu-se dos seus jogadores à saída do autocarro, antes de se dirigir para a bancada onde irá assistir ao jogo com o Le Havre (14:00), da 26.ª jornada da Ligue 1.

O momento deixou evidente a solidariedade dos jogadores do Lyon para com a situação que Paulo Fonseca vive, ele que não poderá dirigir a equipa em jogos do campeonato até ao final de novembro de 2025, estando impedido de ir para o banco ou sequer ao balneário.

O duro castigo, aplicado pelo Comité de Disciplina da Liga francesa de futebol, surgiu em resposta ao episódio que envolveu o técnico português e o árbitro Benoît Millot durante o jogo entre o Lyon e o Brest.