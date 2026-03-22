VÍDEO: pesadelo continua e Lyon soma oito jogos sem vencer
Equipa de Paulo Fonseca perdeu frente ao Mónaco por 2-1
O Lyon, orientado por Paulo Fonseca, continua numa forma irreconhecível. A equipa francesa perdeu, este domingo, frente ao Mónaco por 2-1, em jogo a contar para a 27.ª jornada do campeonato francês.
A equipa da casa chegou mesmo a estar na frente, através do golo de Sulc. Endrick encontrou o médio checo perdido no miolo da área monegasca e, de primeira, adiantou o Lyon no marcador (42m).
No segundo tempo, o Mónaco respondeu com um grande golo de Akliouche. O médio franco-argelino fintou a defesa do Lyon e colocou a bola, num grande remate, no topo direito da baliza.
Aos 72 minutos, Balogun deu a «cambalhota» no marcador. O avançado não tremeu da marca de grande penalidade e fez o 2-1 e chegou aos 16 golos na temporada.
Com este resultado, o Lyon soma oito (!) jogos sem vencer e ocupa o quarto lugar, com 47 minutos. Já o Mónaco, por sua vez, é quinto com 46 pontos.