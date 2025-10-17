VÍDEO: PSG arranca empate com o Estrasburgo num jogo de loucos
Gonçalo Ramos, o único português titular nos parisienses, marcou um dos seis golos do encontro
Gonçalo Ramos, o único português titular nos parisienses, marcou um dos seis golos do encontro
Com um onze alternativo no Parc des Princes, o Paris Saint-Germain teve de suar para conseguir um empate (3-3) diante do Estrasburgo, na 8.ª jornada do campeonato francês.
Gonçalo Ramos foi o único português titular nos parisienses, enquanto Nuno Mendes só foi lançado para os descontos e Vitinha nem sequer saiu do banco. Ainda a recuperar de lesão, João Neves ficou de fora da ficha de jogo.
O PSG colocou-se em vantagem logo aos seis minutos, por intermédio de Bradley Barcola, após uma jogada de entendimento com Desiré Doué.
Estava tudo encaminhado para uma noite confortável dos campeões europeus, mas os visitantes operaram a reviravolta ainda antes do intervalo. Aos 26 minutos, Joaquin Panichelli empatou a partida e, aos 41, foi o luso-belga Diego Moreira quem marcou, após uma assistência primorosa de Valentín Barco.
Diego Moreira completa a reviravolta no Parc des Princes ⭐️#sporttvportugal #LIGUE1nasporttv #Ligue1 #PSG #Estrasburgo #bacanaplay pic.twitter.com/TaolRWldjV— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
Logo a abrir o segundo tempo, Panichelli (49m) bisou no encontro, a passe de Diego Moreira.
No entanto, o PSG ainda reagiu e fez o 3-2 de penálti, por Gonçalo Ramos (58m). À entrada para os últimos dez minutos da partida, Senny Mayulu garantiu um ponto para a equipa de Luis Enrique.
Gonçalo Ramos não perdoa 🔫#sporttvportugal #LIGUE1nasporttv #Ligue1 #PSG #Estrasburgo #bacanaplay pic.twitter.com/yb1NaFo9j6— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
O PSG segue na liderança do campeonato francês, com 17 pontos, mas pode ser ultrapassado ainda nesta jornada, tanto pelo Marselha, como pelo Lyon, de Paulo Fonseca.
Já o Estrasburgo, que contou com Rafael Luís, cedido pelo Benfica, na condição de suplente utilizado, está no segundo posto, com 16 pontos.