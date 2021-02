Cinco dias depois do brilharete no Camp Nou, com a goleada ao Barcelona, foi traumático o regresso do Paris Saint-Germain à liga francesa.

A equipa de Pochettino perdeu em casa com o Mónaco por 2-0, ficando agora a quatro pontos do líder, o Lille da armada portuguesa, e com apenas mais dois pontos do que os monegascos, que são quartos classificados.

Sem portugueses na ficha, o Mónaco chegou à vantagem logo aos seis minutos, graças a um golo de Dioup, logo aos 6m.

A abrir a segunda parte, Maripan ampliou a vantagem para 2-0, resultado que já não se alterou nem com a entrada de Danilo aos 73m.