O Paris Saint-Germain somou a quarta vitória em quatro jogos na Liga francesa, graças ao triunfo deste domingo, por 2-0, na receção ao Lens.

Com Ousmane Dembélé e Desiré Doué de fora por lesão, Bradley Barcola foi a grande figura da partida, ao anotar dois golaços de fora da área (15 e 51m), ambos após passes de Vitinha, que foi titular, assim como Gonçalo Ramos, enquanto João Neves e Nuno Mendes foram lançados aos 71 minutos.

Em modo gestão, antes do duelo da Liga dos Campeões, na quarta-feira, diante da Atalanta, o PSG chegou, assim, aos 12 pontos e lidera o campeonato. O Lens, oitavo classificado, tem seis.

Também este domingo, o Lille, com Félix Correia no onze e André Gomes e Tiago Santos como suplentes não utilizados, operou uma reviravolta nos descontos e venceu em casa o Toulouse (2-1).

Aos 50 minutos, Frank Magri adiantou os visitantes, que ficaram em inferioridade numérica meia hora depois, com a expulsão de Alexis Vossah.

Em cima do minuto 90, Nabil Bentaleb fez o empate de penálti, com Ethan Mbappé, irmão de Kylian, a completar a reviravolta no oitavo minuto do tempo de compensação.

O Lille sobe, à condição, ao segundo lugar, com dez pontos. A um ponto dos «dogues’», está o Estrasburgo, que, com Rafael Luís a titular, venceu o Le Havre graças a um golo de Panichelli aos 90+1.

Já o Paris FC, venceu em casa o Brest, por 2-1, enquanto o Metz somou o primeiro ponto no empate caseiro frente ao Angers (1-1).

Ainda este domingo, o Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, visita o Rennes e, em caso de vitória, vai igualar o PSG no topo.