VÍDEO: PSG em modo gestão vence com dois golaços de Barcola
Vitinha e Gonçalo Ramos foram titulares, Nuno Mendes e João Neves entraram na segunda parte
O Paris Saint-Germain somou a quarta vitória em quatro jogos na Liga francesa, graças ao triunfo deste domingo, por 2-0, na receção ao Lens.
Com Ousmane Dembélé e Desiré Doué de fora por lesão, Bradley Barcola foi a grande figura da partida, ao anotar dois golaços de fora da área (15 e 51m), ambos após passes de Vitinha, que foi titular, assim como Gonçalo Ramos, enquanto João Neves e Nuno Mendes foram lançados aos 71 minutos.
Remate em arco de Barcola para o primeiro do PSG 🤯#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #PSG #Lens #bacanaplay pic.twitter.com/LmlekxU8rt— sport tv (@sporttvportugal) September 14, 2025
Barcola bisa do meio da rua 😮💨#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #PSG #Lens #insparya pic.twitter.com/6IHac2VV1R— sport tv (@sporttvportugal) September 14, 2025
Em modo gestão, antes do duelo da Liga dos Campeões, na quarta-feira, diante da Atalanta, o PSG chegou, assim, aos 12 pontos e lidera o campeonato. O Lens, oitavo classificado, tem seis.
Também este domingo, o Lille, com Félix Correia no onze e André Gomes e Tiago Santos como suplentes não utilizados, operou uma reviravolta nos descontos e venceu em casa o Toulouse (2-1).
Aos 50 minutos, Frank Magri adiantou os visitantes, que ficaram em inferioridade numérica meia hora depois, com a expulsão de Alexis Vossah.
Em cima do minuto 90, Nabil Bentaleb fez o empate de penálti, com Ethan Mbappé, irmão de Kylian, a completar a reviravolta no oitavo minuto do tempo de compensação.
Ethan Mbappé deu a vitória ao Lille aos 90+8 😱#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lille #Toulouse #continente pic.twitter.com/EnxHWGDI8T— sport tv (@sporttvportugal) September 14, 2025
O Lille sobe, à condição, ao segundo lugar, com dez pontos. A um ponto dos «dogues’», está o Estrasburgo, que, com Rafael Luís a titular, venceu o Le Havre graças a um golo de Panichelli aos 90+1.
Já o Paris FC, venceu em casa o Brest, por 2-1, enquanto o Metz somou o primeiro ponto no empate caseiro frente ao Angers (1-1).
Ainda este domingo, o Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, visita o Rennes e, em caso de vitória, vai igualar o PSG no topo.