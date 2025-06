O Paris Saint-Germain venceu a Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história. Um feito inesquecível para adeptos e para o grupo de jogadores - no qual se incluem os portugueses João Neves, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Vitinha.

Dada a importância do momento, faz todo o sentido que a Taça seja transportada com cuidado. O PSG partilhou alguns vídeos onde mostra a boa disposição da comitiva e a maneira como a 'orelhuda' é transportada no avião que traz o grupo para Paris, de volta a casa, para celebrar com os adeptos.

Num dos vídeos, Marquinhos aparece a colocar o cinto de segurança no troféu. Noutro, o PSG partilhou o momento em que a Taça atravessa a segurança do aeroporto. Vale a pena ver: