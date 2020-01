O Lyon qualificou-se para a final da Taça da Liga no desempate por grandes penalidades frente ao Lille, após uma igualdade a duas bolas no período regulamentar.



O vice-campeão gaulês marcou primeiro por intermédio de Renato Sanches aos 13 minutos. O português aproveitou um mau corta da defesa contrário e rematou de pé esquerdo de fora da área, batendo Tatarusanu (Anthony Lopes ficou no banco).



Volvidos quatro minutos a formação da casa igualou por Dembélé, na transformação de uma grande penalidade.



O Lyon conseguiu a reviravolta a cinco minutos do final da partida. Aouar desatou a driblar adversários da esquerda para o meio e rematou de fora da área, longe do alcance de Leonardo. Porém, no ultimo suspiro Remy igualou e atirou a decisão da passagem à final para a marca dos 11 metros.



Bamba foi o primeiro a desperdiçar e deixou o Lille em desvantagem. Na quinta grande penalidade a favor do conjunto de Galtier, Renato Sanches falhou e confirmou o apuramento do Lyon.



Além de Renato, José Fonte jogou o jogo todo enquanto Tiago Djaló entrou a vinte minutos do final. Por sua vez, Xeka esteve no banco de suplentes, mas não foi opção.



Veja o golo de Renato Sanches no vídeo associado ao artigo.