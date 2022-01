Após o empate em Marselha, o Lille voltou aos triunfos na receção ao Lorient por 3-1.



Os campeões franceses demoraram dez minutos para quebrar a resistência do 18.º classificado da Ligue 1. Um corte imperfeito da defesa contrária permitiu a Lihahdji fazer um dos golos mais fáceis da carreira.



O Lorient continuou a oferecer brindes ao adversário e aos 19 minutos, Jenz marcou na própria baliza. O 3-1 foi anotado por Reinildo, ex-Belenenses, após um cruzamento com conta, peso e medida de Renato Sanches - titular assim como José Fonte.



Foi já com Xeka em campo, substituiu Renato, que o Lorient fez o golo de honra. No último minuto, Soumano beneficiou de uma defesa incompleta de Grbic para fazer o 3-1 final.



Nos outros jogos desta quarta-feira, o Estrasburgo triunfou por 2-0 em casa do Clermont Foot e o Troyes arrancou uma preciosa vitória em Montpellier (1-0).

