Lille e Saint-Étienne não saíram do nulo, no jogo inaugural da 28.ª jornada da Ligue 1.



O encontro ficou marcado pela lesão de Renato Sanches aos 25 minutos. Tal como José Fonte, Djaló e Xeka, o internacional português foi titular na equipa campeã de França, mas acabou por se lesionar na coxa e deu o lugar a Onana.



Com este empate caseiro, o Lille deixou fugir a hipótese de subir provisoriamente ao quinto lugar da tabela classificativa. Por sua vez, o Saint-Étienne chegou aos 26 pontos, mas ainda pode acabar a ronda em zona de descida.



A armada lusa do Lille volta a entrar em campo terça-feira frente ao Chelsea, numa partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



O momento da lesão de Renato: