Sergio Ramos está nas instalações do Paris Saint-Germain e deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do clube francês, depois de ter terminado contrato com o Real Madrid.



Saudado por adeptos que se encontravam no local, Sergio Ramos foi filmado a entrar nos escritórios do clube no edifício La Factory, em Paris.



Luis Fernandez, antigo treinador e atual comentador, partilhou um vídeo da entrada de Sergio Ramos no edifício.



O defesa-central tem atualmente 35 anos.