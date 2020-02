O Paris Saint-Germain venceu neste domingo o Bordéus, por 4-3, na 26.ª jornada da Ligue 1 de França. A equipa da capital continua na frente da tabela, com 13 pontos de vantagem sobre o Marselha. O Bordéus de Paulo Sousa fica na 12.ª posição.



Hwang Ui-Jo (18m) marcou primeiro, Cavani fez o empate (25m) e Marquinhos completou a reviravolta (45m) antes do momento hilariante da partida. Ao tentar aliviar a bola, o guarda-redes do PSG, Sergio Rico, rematou contra Pablo Castro e possibilitou o 2-2.



Marquinhos fez o 3-2 (63m), Mbappé ampliou a vantagem (69m) e Ruben Pardo fixou o resultado final (83m). Neymar, já ao cair do pano, viu o segundo amarelo e foi expulso.



Nos outros jogos do dia, o Rennes venceu o Nimes por 2-1 e o Saint-Ettiene empatou com o Reims (1-1).