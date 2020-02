Depois de ter garantido o triunfo do Mónaco no reduto do Amiens, com um golo nos descontos, Islam Slimani voltou a ser decisivo na receção ao Montpellier, ao apontar o único tento do encontro (1-0).

O antigo jogador do Sporting festejou ao minuto 52, com um belo golpe de cabeça, de cima para baixo, após canto de Golovin na esquerda.

Bakayoko ainda atirou ao ferro, na segunda parte (70m), com o jogo a terminar com um falhanço incrível de Keita Baldé (90m).

Adrien e Gelson desfalcaram o Mónaco por castigo, enquanto que Pedro Mendes ficou de fora por lesão, do lado visitante.

Com este resultado o Mónaco ultrapassa o Montpellier e assume, à condição, o quinto lugar da Liga francesa.

