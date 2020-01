Tremendo susto no encontro entre o Lyon e o Toulouse. Martin Terrier caiu inanimado no relvado aos 20 minutos da partida.



Assim que o avançado de 22 anos caiu, numa altura em que a sua equipa estava a atacar, rapidamente foi solicitada a entrada da equipa médica. O jogador francês deixou o relvado de maca e foi transportado para o hospital mais próximo.



Entretanto o Lyon explicou que Terrier sofreu uma síncope vasovagal, mas que está consciente e vai permanecer em observação.



Sem Anthony Lopes, o conjunto de Rudi Garcia bateu o Toulouse por 3-0.



Martin Terrier a été victime tout à l'heure d'un malaise vagal lors de #OLTFC.

Notre joueur va mieux et il est conscient. 👍 pic.twitter.com/WI0rr3TPPa — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2020