O Lille foi a Lyon somar mais uma vitória para continuar a perseguir os lugares de acesso à Liga dos Campeões. A equipa de Paulo Fonseca aguantou a entrada dinâmica da equipa da casa, ansiosa pelo regresso aos bons resultados, e, depois, impôs a sua qualidade.

Uma equipa mais tranquila erra menos. Isso notou-se neste encontro. A meio da primeira parte, o Lille abriu um espaço para o canadiano Jonathan David bater Anthony Lopes e inaugurar o marcador.

A expressão do técnico Fabio Grosso, no banco de suplentes do Lyon, mostrava o desalento de quem sabia que, a partir daí, seria muito mais complicado.

Tiago Santos deu-lhe razão cinco minutos depois, quando se estreou a marcar na liga francesa. Um remate absolutamente imparável do ex-lateral do Estoril, aos 32 minutos, acabou por fechar o resultado.

O Lille é quarto classificado, com 23 pontos, a sete do líder PSG. O Lyon é último, com sete.