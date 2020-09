Um ano depois, Jesé voltou a jogar oficialmente pelo Paris Saint-Germain.

O avançado espanhol foi lançado ao minuto 75 do jogo no reduto do Lens, o primeiro dos campeões franceses na edição 2020/21 da Ligue 1, para o lugar de Arnaud Kalimuendo.

Jesé não jogava pelo PSG desde 30 de agosto de 2018. Na altura entrou já nos instantes finais do jogo com o Metz. Foi o suficiente para sagrar-se campeão francês, ainda que depois tenha sido cedido ao Sporting, clube pelo qual somou 17 jogos (e um golo).

Curiosamente Jesé atinge agora a marca dos 17 jogos pelo PSG.