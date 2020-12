Com Villas-Boas na bancada devido a castigo, o Marselha recebeu e venceu o Mónaco por 2-1, em jogo da 14.ª ronda da Ligue 1.



O conjunto marselhês teve uma entrada de rompante no encontro e rapidamente construiu uma vantagem de dois golos. Depois de um excelente trabalho de Benedetto, Thauvin surgiu na pequena área e cabeceou para o fundo da baliza monegasca (5m). Pouco depois, aos 13 minutos, os papéis inverteram-se e o francês assistiu o argentino para o segundo golo da tarde no Velodrome.



Já sem Gelson, substituído à hora de jogo, o Mónaco conseguiu reduzir à entrada para os dez minutos finais. Na conversão de uma grande penalidade, Wissam Ben Yedder chegou ao sétimo golo na prova e reduziu para 2-1.



Com esta vitória, o Marselha chegou aos 27 pontos e subiu provisoriamente ao segundo lugar. A equipa de AVB, recorde-se, está a um do líder PSG que tem mais um jogo.