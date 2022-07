Uma amostra do que os jovens portugueses podem fazer no PSG: no particular do clube francês frente ao Gamba Osaka, Vitinha e Nuno Mendes construíram o terceiro golo da formação parisiense.

Vitinha recebeu no meio, levantou a cabeça e viu a desmarcação de Nuno Mendes na esquerda, o lateral recebeu a bola e de ângulo apertado bateu para golo, recebendo as felicitações de Saravia e Neymar.

O jogo ainda decorre e o PSG vai goleando o Gamba Osaka.