O PSG fez uma das melhores exibições da temporada e bateu o Montpellier por 3-0, no arranque da 11.ª jornada da Ligue 1.



Sem portugueses no onze, os campeões gauleses demoraram dez minutos para quebrar a resistência dos forasteiros. Na sequência de uma grande jogada coletiva, Hakimi escapou pela direita e cruzou atrasado para Mbappé que simulou e deixou passar a bola para Kang-In Lee. À entrada da área, o nipónico assinou um belo golo.



Dembélé, que fez um bom jogo, ficou pertíssimo do 2-0 à passagem da meia hora. Certo é que o PSG chegou ao intervalo a ganhar por apenas um golo de diferença. Foi por pouco tempo, uma vez que Dembélé serviu o prodígio Zaire-Emery para o segundo da noite no Parque dos Príncipes aos 56 minutos.



Logo de seguida, Luis Enrique retirou do jogo Kolo Muani e Kang-In Lee e lançou os portugueses Gonçalo Ramos e Vitinha - Danilo e Nuno Mendes estão de fora por lesão. Quatro minutos depois de entrar, o médio ex-FC Porto assinou um golaço de fora da área a passe de Hakimi (bis de assistências) e fixou o resultado final. Gonçalo Ramos teve, diga-se, um golo invalidado por fora de jogo já no período de descontos.



Este foi o quinto triunfo seguido do PSG que assim se isola à condição no comando da Ligue 1. Por sua vez, o Montpellier é 11.º com 11 pontos.



Veja os golos nos vídeos associados ao artigo.



[Imagens Eleven na DAZN]