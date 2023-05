O PSG regressou aos triunfos na visita ao terreno do Troyes (3-1), numa partida da 34.ª jornada da Ligue 1, e ficou mais perto da revalidação do título de campeão.



Sem Messi, o ex-FC Porto Vitinha foi o protagonista da partida. O internacional português está ligado ao lance do 1-0, aos minutos, quando cruzou e viu a bola bater na trave. Na recarga, Mbappé cabeceou para o fundo da baliza contrária.



No arranque da segunda parte, Vitinha marcou o 2-0 dos campeões franceses. Um lance feliz uma vez que o médio permitiu a defesa guarda-redes contrário, mas o ressalto bateu-lhe nas pernas e entrou na baliza do Troyes.

O 19.º classificado ainda conseguiu reduzir por Chavalerin aos 83 minutos. No entanto, Fabián Ruiz confirmou o triunfo do PSG com um golaço a três minutos do apito final.



Além de Vitinha, Danilo foi titular e Renato Sanches, regressado de lesão, jogou os dez minutos finais tantos quanto Rony Lopes na equipa do Troyes. O campeão tem 78 pontos, mais seis que o Lens, segundo classificado.