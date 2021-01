O treinador português André Villas-Boas defendeu que não há «crise» no balneário do Marselha, que sofreu mais uma derrota na liga francesa, por 3-1, ante o Mónaco, na noite de sábado.

«Não há crise. Sofremos muito, mas o grupo está sólido e vai sair desta. Todos os jogadores deram de si, titulares e suplentes, mas tivemos más notícias com a ausência do Rongier [ndr: lesão no tendão de Aquiles] e a perda do Morgan Sanson [ndr: vai para o Aston Villa]», sublinhou Villas-Boas, no rescaldo do encontro, em conferência de imprensa, criticando ainda a atuação do vídeo-árbitro.

«Mas onde é que andou o VAR hoje [sábado]? Estava a tomar café?», disse o técnico português, explicando o seu ponto de vista: Há uma expulsão aos 80 minutos que não foi dada, um penálti sobre o Payet que nem foi discutido».

O Marselha sofreu a quarta derrota seguida em jogos oficiais, três para o campeonato e o desaire na Supertaça de França ante o Paris Saint-Germain.