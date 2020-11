As críticas ao Marselha subiram de tom após a derrota no Dragão frente ao FC Porto. Entre palavras duras para com a equipa, o ex-futebolista do emblema francês, Éric Di Meco apontou o dedo a Villas-Boas.



Ora, esta quinta-feira, na véspera do encontro frente ao Estrasburgo, o técnico português defendeu-se e frisou que se alguém quer o seu lugar, terá de esperar.



«A excitação pode parar um pouco assim como os treinadores que querem vir para aqui. Vão ter de esperar. Alguns estão noutros clubes... Todos temos sonhos», começou por dizer, citado pela RMC Sport.



«Não é por causa dos jornalistas, dos adeptos, dos amigos do Di Meco ou dos seus textos que vamos parar de trabalhar. Sabemos que não estivemos ao nível da história do clube e eu sou o primeiro a assumir. Temos de continuar a trabalhar», acrescentou.



Éric di Meco é um antigo internacional francês que jogou cerca de 15 anos no Marselha.