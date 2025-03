Vitinha e Nuno Mendes são os dois portugueses no top-10 dos jogadores mais bem pagos do futebol francês.

A lista divulgada esta quarta-feira pelo L’Equipe, que não contempla prémios por objetivos, é maioritariamente composta – como seria de esperar – por jogadores do Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé é o futebolista com o salário mais alto em França, ele que recebe um valor bruto mensal na ordem dos 1,5 milhões de euros, ainda assim bem distante dos seis milhões que Kylian Mbappé auferia antes de rumar a Madrid.

O top-12 desta lista é ocupado por jogadores dos parisienses. Adrien Rabiot e Pierre-Emile Höjbjerg, do Marselha, e Alexandre Lacazette, do Lyon, surgem logo depois.

Entre os portugueses presentes, João Neves é o que recebe menos, ainda assim perto do que aufere Gonçalo Ramos. Importa dizer que o médio chegou a Paris no último mercado de verão e o avançado cumpre a segunda época no PSG, a primeira das quais a título de empréstimo. Já Vitinha e Mendes renovaram em fevereiro passado e tiveram, por isso, uma revisão salarial.

