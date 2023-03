Vitinha transferiu-se do Sp. Braga para o Marselha por 32 milhões de euros em janeiro, mas tarda em afirmar-se como titular na equipa francesa. Igor Tudor comentou a situação do internacional sub-21 português que tem participação em apenas seis jogos (e sem qualquer golo anotado).



«Este é um campeonato muito diferente do português. O Vitinha é um finalizador, um jogador que trabalha na área, um avançado. Vamos tentar colocar o Alexis Sánchez atrás dele em alguns jogos para ver se resulta», disse o treinador croata, em conferência de imprensa.



De resto, Vitinha foi titular na estreia pelo Marselha e saiu ao intervalo. Desde então foi sempre suplente utilizado e participou em cinco encontros num total de 44 minutos.