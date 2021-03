O Lille somou neste domingo o segundo jogo consecutivo sem vencer e ficou com a liderança à mercê do Paris Saint-Germain, que joga mais tarde em casa do Lyon.

Com José Fonte e Xeka na equipa titular, o líder da Liga francesa perdeu em casa por 2-1 com o Nimes, que entrara nesta jornada como penúltimo classificado. O golo do Lille foi marcado por Xeka, que fez o empate aos 20m, depois de Kone ter dado vantagem à equipa visitante.

O golo da vitória do Nimes foi apontado por Renaud Ripart ainda na primeira parte.

Renato Sanches e Tiago Djaló ainda saltaram do banco na segunda parte, mas nada puderam fazer para alterar o resultado.

Melhor sorte teve o Montpellier de Pedro Mendes – entrou aos 82m -, que venceu o Bordéus por 3-1, com golos de Sambia, Laborde e Mavidi, enquanto Hwang marcou para os girondinos.