Kylian Mbappé marcou o 47.º golo com a camisola dos bleus, diante do Luxemburgo, durante esta semana. Olivier Giroud, melhor marcador de sempre da Seleção gaulesa, com 57 golos, está agora na mira. O ex-avançado do PSG, que está prestes a jogar no Real Madrid, foi bastante elogiado por Zinedine Zidane.

«Ele vai fazer história», disse o franco-argelino à TF1, num documentário sobre Mbappé. Apenas foi divulgada uma parte da entrevista, no trailer.

Questionado se o jogador de 26 anos vai estar à altura dos outros ilustres jogadores franceses, como Zidane ou Raymond Kopa, o ex-treinador do Real Madrid garantiu: «Acho que ele vai superar todos», disse. «É preciso respeitar todos esses jogadores, e acho que é isso que ele faz, mas essa é a beleza da coisa. Acho que, olhando para ele, certamente vai superar todos os outros», afiançou.

«Aliviado» com o desfecho da transferência para o Real Madrid, Kylian Mbappé quer virar a página de uma temporada turbulenta no clube e voltar a concentrar-se no Euro, onde espera brilhar com os bleus.