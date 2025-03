Francesco Totti, ídolo da Roma e vencedor do Mundial 2006 por Itália, está no centro de uma controvérsia no país transalpino. Tudo porque o antigo avançado será o convidado de honra do prémio internacional RB em Moscovo, no dia 8 de abril.

Trata-se de um evento organizado por um dos maiores sites russos dedicados ao desporto e às apostas, pelo que já há cartazes a anunciar a presença de Totti com o lema: «O Imperador está a chegar à Terceira Roma».

Com a invasão da Ucrânia pela Rússia como pano de fundo, alguns questionam a moralidade desta visita de Totti à capital do país. Os insultos nas redes sociais não faltaram, mas também houve apelos por parte de políticos para que o jogador reconsiderasse a sua decisão.

«Estamos surpreendidos e desiludidos com a possível participação de Francesco Totti num evento em Moscovo, em abril. Totti representa para a Roma, para a Itália e para milhões de pessoas em todo o mundo muito mais do que um campeão desportivo. É um símbolo de generosidade, de coração e de valores positivos», afirmou recentemente Andrea Massaroni, coordenador do partido político +Europa.

«É por isso que fazemos um apelo sincero e afetuoso: Francesco, não te deixes associar àqueles que espezinham os direitos humanos e a democracia. Fica do lado certo da história», disse Massaroni.