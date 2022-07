O futebolista português Francisco Conceição, reforço do Ajax oriundo do FC Porto, já surgiu com as cores do novo clube, nos Países Baixos.

O Ajax deu as boas-vindas ao extremo português de 19 anos, que vai vestir a camisola com o número 35. «Bem-vindo a Amesterdão, Francisco Conceição», lê-se, numa mensagem do Ajax, nas redes sociais.

O clube tinha oficializado a contratação na quinta-feira, mas então sem qualquer fotografia do atleta com a camisola.

O internacional sub-21 português fica ligado ao emblema de Amesterdão até junho de 2027. Muda-se para os Países Baixos a troco de cinco milhões de euros, valor da cláusula de rescisão estabelecida no contrato que terminava daqui a um ano.