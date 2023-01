O Ajax regressou este domingo às vitórias na liga neerlandesa, ao vencer por 4-1 na visita ao Excelsior, em jogo da 19.ª jornada, com o português Francisco Conceição a saltar do banco para assistir para o golo que fixou o resultado.

Num jogo em que a equipa foi comandada por John Heitinga, treinador da equipa secundária, de forma interina – após a saída de Alfred Schreuder – o Ajax pôs fim a sete jornadas consecutivas sem qualquer vitória (uma derrota, seguida de seis empates). Não vencia na Eredivisie há mais de três meses, desde 22 de outubro. Pelo meio, teve só um triunfo, mas para a Taça.

Dusan Tadic deu vantagem ao Ajax de penálti (15m), Redouan El Yaakoubi ainda empatou (36m), mas Davy Klaassen (45m), Mohammed Kudus (61m) e Devyne Rensch (83m), este com um golaço após jogada e passe de Francisco Conceição, construíram o triunfo dos visitantes. Conceição entrou ao minuto 61 de jogo.

O Ajax é quarto classificado, com 37 pontos, tendo aproveitado da melhor forma os empates do líder Feyenoord (42 pontos) e do vice-líder AZ Alkmaar (40 pontos). O PSV é terceiro, com 38 pontos e o Twente fecha o top-5 com 36 pontos, numa liga que está bastante equilibrada nos lugares de topo.