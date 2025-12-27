Itália: lesionado Francisco Conceição fora dos convocados da Juventus
Extremo tinha saído lesionado do último duelo da equipa italiana
Francisco Conceição é baixa certa para o próximo duelo deste sábado, diante do Pisa, para a Serie A. A equipa italiana divulgou nas redes sociais a sua lista de convocados e Conceição está ausente.
Isto acontece após o filho de Sérgio Conceição ter saído lesionado do Juventus-Roma do dia 20 de dezembro, na segunda parte do jogo, minutos depois de ter marcado um dos golos da vitória juventina (2-1).
Exames realizados pelo clube tinham descartado uma lesão muscular e a imprensa italiana dizia até que Conceição seria opção para este jogo com o Pisa, mas a verdade é que o extremo ainda não figura nas escolhas de Luciano Spalletti.
Recorde-se que a Juventus vai enfrentar o Benfica para a Liga dos Campeões no próximo mês de janeiro. Tem alguns jogadores no boletim clínico, como Dusan Vlahovic, Daniele Rugani, Federico Gatti ou Juan Cabal.
📜 La lista dei convocati per la sfida in trasferta di questa sera ✍🏻 #PisaJuve— JuventusFC (@juventusfc) December 27, 2025
Powered by @WhiteBit pic.twitter.com/ZWK1n1KMdu