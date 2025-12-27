Francisco Conceição é baixa certa para o próximo duelo deste sábado, diante do Pisa, para a Serie A. A equipa italiana divulgou nas redes sociais a sua lista de convocados e Conceição está ausente.

Isto acontece após o filho de Sérgio Conceição ter saído lesionado do Juventus-Roma do dia 20 de dezembro, na segunda parte do jogo, minutos depois de ter marcado um dos golos da vitória juventina (2-1).

Exames realizados pelo clube tinham descartado uma lesão muscular e a imprensa italiana dizia até que Conceição seria opção para este jogo com o Pisa, mas a verdade é que o extremo ainda não figura nas escolhas de Luciano Spalletti.

Recorde-se que a Juventus vai enfrentar o Benfica para a Liga dos Campeões no próximo mês de janeiro. Tem alguns jogadores no boletim clínico, como Dusan Vlahovic, Daniele Rugani, Federico Gatti ou Juan Cabal.