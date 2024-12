A Juventus recebeu e venceu o Cagliari por 4-0, esta terça-feira, com o extremo português Francisco Conceição em destaque, ao fazer um golo, numa bela exibição a nível pessoal, que coincidiu com o apuramento para os quartos de final da Taça de Itália.

O 1-0 surgiu aos 44 minutos, após uma jogada pela esquerda, com Kenan Yildiz a assistir Dusan Vlahovic, que rodou na área em zona frontal e rematou para o fundo da baliza: a bola bateu no poste e entrou.

Na segunda parte, Teun Koopmeiners fez um golaço de livre direto, de pé esquerdo, em zona frontal, aos 53 minutos, batendo o guarda-redes Simone Scuffet.

Aos 80 minutos, eis Francisco Conceição: o português, já com uma boa exibição em cima, coroou-a com o 3-0. A passe de Nicolás González, na direita da área, puxou para dentro perante José Palomino e rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza. No minuto seguinte, seria substituído, com uma ovação vinda dos adeptos nas bancadas, depois do seu terceiro golo ao 17.º jogo pelo clube, em 2024/25.

Mas a Juventus não ficaria por aí, nem Nicolás González, que depois de assistir, fez um grande golo para o 4-0: arrancou com bola ainda antes do meio-campo e foi até perto da área contrária com ela, rematando picado, por cima de Scuffet – que estava adiantado – para fechar o resultado.

A Juventus junta-se a Bolonha, Milan, Empoli e Lazio nas equipas já apuradas para os quartos de final. Na quarta-feira, há um Atalanta-Cesena (17h30) e um Roma-Sampdoria (20h00) e, na quinta-feira, um Inter de Milão-Udinese a fechar os oitavos de final (20h00).