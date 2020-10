O Barcelona desafiou o futebolista português Francisco Trincão, um dos mais recentes reforços do plantel dos catalães, para uma ronda de «decisões impossíveis», com futebol e vida particular à mistura. Em revista, o extremo ex-Sp. Braga preferia, desde logo, manter-se em forma a comer tudo o que quisesse em vez de ter de fazê-lo a treinar, abdicava do telemóvel pela família e entre comer ou não pastéis de nata, preferia nunca mais o fazer.

Mas há mais, no desafio que o Barcelona colocou ao internacional português.

«Não usar internet nunca mais, ou não poder mais ouvir música?», perguntou a apresentadora do programa do clube a Trincão. A resposta ainda teve alguma hesitação, mas acabou por ser clara. «Pffff, não ter internet. Gosto muito de música», disse Trincão.

«Preferias jogar a avançado, mas só jogar com o pé direito, ou ser defesa, mas poder jogar com os dois pés?», foi outra das questões. Trincão respondeu que preferia ser «defesa».

Outra questão relacionada com o futebol dentro das quatro linhas pareceu mais complicada, mas teve resposta aprovada.

«Imagina um jogo importante, uma grande final: preferias marcar um autogolo ou falhar um golo cantado?», perguntou a apresentadora. «Um autogolo. Depois marcava dois», respondeu Trincão, entre risos.