O futebolista português Francisco Trincão é apresentado na manhã desta quarta-feira como reforço do Barcelona e já veste as cores do novo clube.

Depois de ter-se sentado ao lado do presidente dos catalães, Josep Maria Bartomeu, para formalizar o contrato de cinco temporadas, o ex-Sp. Braga tirou também a fotografia da praxe com o dirigente do clube espanhol, bem como com a sua família, com o diretor-desportivo Ramón Planes e com o diretor da equipa principal, Javier Bordas.

Minutos mais tarde, pelas 11h10, Trincão foi aos balneários vestir o equipamento do Barcelona e rumou ao relvado de Camp Nou, onde deu os primeiros toques com a bola, entre outras habilidades habituais na apresentação dos atletas.

Apesar de ter tirado as fotografias com Trincão, Bartomeu não comparece na conferência de imprensa do jogador luso. Quem o faz é Ramón Planes, numa altura de grande expectativa e até protestos de adeptos contra Bartomeu na Catalunha, devido à possível saída de Lionel Messi.