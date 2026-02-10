À medida que são divulgadas mais informações dos ficheiros Epstein pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, mais nomes de famosos são implicados no megaprocesso.

Um deles é o do futebolista Franck Ribéry, que é citado seis vezes, tendo em conta declarações de terceiros.

«Franck Ribéry tentou bater-me enquanto estava no meu jardim. Ele tinha obtido o meu número e endereço. Os agentes da polícia cercaram-no e levaram-no de volta para o carro», segundo o testemunho de uma alegada vítima.

Até ao momento, não se conhece nenhum processo judicial contra o ex-futebolista francês com base nessas alegações. O seu advogado, o conhecido Brusa Carlo Alberto, reagiu publicamente ao caso no X.

«Isso é fake news! Amanhã [terça-feira], na minha qualidade de advogado do Sr. Ribéry, tomarei medidas e implementarei todos os procedimentos legais necessários para punir os responsáveis por essas fake news, que são um ataque à dignidade do meu cliente e da sua família», escreveu.

Franck Ribéry, de 42 anos, teve uma bem-sucedida carreira de futebolista ao serviço de clubes como Bayern Munique, Fiorentina e Marselha.