O Botafogo, treinado pelo português Franclim Carvalho, recebeu e venceu o Independiente Petrolero por 3-0, na noite de terça-feira, em jogo da terceira jornada do grupo E da Taça Sul-Americana.

Os golos de Mateo Ponte (15m), Álvaro Montoro (62m) e Newton (77m) valeram o triunfo à equipa brasileira, que regressou às vitórias depois do empate ante o Internacional para o Brasileirão, resultado que tinha findado uma sequência de três vitórias em jogos oficiais. A equipa da Bolívia terminou o jogo reduzida a dez, com a expulsão de Eduardo, em cima do minuto 90.

Na classificação do grupo, o Botafogo é líder com sete pontos. O Independiente Petrolero é quarto e último, ainda sem pontos. O Caracas FC tem quatro pontoso e o Racing Club três, sendo que ambas as equipas têm menos um jogo (defrontam-se esta noite às 23h00).

Entre os outros jogos, no grupo D o Santos empatou na visita ao San Lorenzo, com Neymar a titular e um golo construído por dois ex-Benfica: Gabriel Barbosa marcou assistido por Benjamín Rollheiser (32m) já depois do golo de Alexis Cuello (27m) para o San Lorenzo. No outro jogo do grupo houve empate sem golos no Recoleta-Deportivo Cuenca. O San Lorenzo lidera com cinco pontos, seguido por Deportivo Cuenca (quatro), Recoleta (três) e Santos (dois).

No grupo C, com Cédric Soares a titular, o São Paulo empatou sem golos na visita ao Millonarios. Para o mesmo grupo, o O’Higgins venceu o Boston River por 2-0. O São Paulo lidera com sete pontos e é seguido por O’Higgins (seis), Millonarios (quatro) e Boston River (zero).

A noite teve ainda o empate entre Barracas Central e Audax Italiano para o grupo G (1-1).