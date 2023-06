O guarda-redes do Sporting Franco Israel foi titular na estreia de Marcelo Bielsa como selecionador do Uruguai, que terminou com triunfo por 4-1 no encontro particular com Nicarágua, na última madrugada.

O guardião de 23 anos somou, assim, a primeira internacionalização com as cores do seu país.

Em Montevideo, Matías Arezo (8m), Rodrigo Zalazar (37m e 82m) e Brian Rodríguez (56m) apontaram os golos dos uruguaios, enquanto Coronel reduziu para os visitantes já em tempo de descontos.

Refira-se que os anfitriões não contaram com nomes de peso, ausentes da primeira convocatória de Bielsa, como Fede Valverde, Arrascaeta ou De La Cruz.

O próximo compromisso do Uruguai está agendado para 21 de junho (00h30), diante de Cuba.