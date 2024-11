'Velhos são os trapos', como diz o provérbio. Franco Jara tem estado afastado dos holofotes portugueses há bastante tempo - saiu do Benfica em 2014, em direção ao Olympiakos -, mas vive agora uma segunda vida na Argentina.

Em mais uma noite memorável, marcou o segundo golo do Belgrano no triunfo sobre o San Lorenzo, na noite desta sexta-feira (2-0).

Diante da equipa que conta com o espanhol Iker Muniain, Jara fez o 11.º golo na principal divisão argentina, o seu recorde pessoal no país-natal. Leva 15 nesta temporada em todas as competições e pode bater a melhor marca na carreira - 21 golos.

Mas, mais do que isso, Franco Jara está na disputa pelo prémio de melhor marcador. É segundo atrás apenas de Braian Romero, do Vélez Sarsfield (12 golos). Numa lista liderada por jogadores experientes, Miguel Borja (River Plate), de 31 anos, é terceiro classificado, com 10 golos.

Franco Jara regressou à Argentina há dois anos. No país, já tinha jogado pelo Estudiantes, San Lorenzo e Arsenal de Sarandí. No Benfica, onde chegou em 2011, fez 11 golos em 47 jogos em três épocas distintas.