Frankfurt cumpriu o segundo jogo consecutivo sem vencer na Liga alemã. Na visita ao reduto do Friburgo, os forasteiros até conseguiam operar uma reviravolta, mas sofreram o golo do empate já perto do fim do jogo.

Foi o Friburgo quem marcou primeiro e até bem cedo na partida. Logo aos dois minutos de jogo, Derry Scherhant deu a vantagem para a equipa da casa. A resposta do Frankfurt surgiu pelos pés de Jonathan Burkardt, que bisou ainda antes do intervalo.

O avançado ex-Mainz restabeleceu o empate aos 18 minutos de jogo. Ainda antes do intervalo, o ponta-de-lança de de 25 anos fez o segundo a titulo pessoal (38m), operando a reviravolta na partida.

As equipas foram, portanto, para intervalo com o Frankfurt a vencer por 2-1. O golo do empate ainda demoraria a chegar - foi preciso esperar até ao minuto 87.

Vincenzo Grifo, que saltou do banco aos 75 minutos, fez o golo que devolveu a igualdade na partida. Com este resultado (2-2), o Frankfurt mantém-se na sétima posição, com dez pontos. Já o Friburgo é décimo, com nove pontos.

Na outra partida deste domingo, Hoffenheim venceu (3-0) o St. Pauli, que contou com o português Mathias Pereira-Lage de início.

Apesar de ser um vitória convincente - no que toca a golos marcados - as redes apenas abanaram na segunda metade do encontro.

Bazoumana Touré abriu as contas do jogo aos 54 minutos. Cinco minutos depois, Andrej Kramaric, experiente avançado croata, dilatou a vantagem para dois golos. Grischa Promel entrou aos 71 minutos e fechou as contas do jogo oito minutos depois (79m).

Com este triunfo (3-0), o Hoffenheim está no oitavo lugar, com dez pontos. O St. Pauli é 14.º, com sete pontos.








