A Supertaça alemã vai passar a chamar-se Supertaça Franz Beckenbauer a partir de 2025, em homenagem ao falecido internacional germânico, anunciou hoje a Federação Alemã de Futebol (DFB), em comunicado.

«O que alcançou no futebol é algo incomparável e inolvidável. Ao dar o seu nome à Supertaça criamos um vínculo entre Franz Beckenbauer e todo o futebol. Não só com os profissionais, mas também com os amadores que participam na Taça da Alemanha», sublinhou o presidente da DFB, Bernd Neuendorf.

Já o presidente da Liga alemã, Hans Joachim Watzke, considerou que Beckenbauer é «um filho da Bundesliga», com a viúva do ex-futebolista germânico a agradecer pela decisão.

«O Franz tinha gostado de ver que o encontro entre o campeão alemão e o vencedor da Taça da Alemanha levasse o seu nome. Também pelo facto de ele ter ganhado várias vezes as duas competições», disse Heidi Beckenbauer.

Beckenbauer, que morreu em janeiro, aos 78 anos, atuou 13 anos ao serviço do Bayern, onde realizou 584 jogos e marcou 78 golos, sendo considerado um dos melhores defesas de todos os tempos, se não o melhor, tendo vencido a Bola de Ouro em duas ocasiões.

Detentor de 19 títulos coletivos e cinco individuais como jogador, somou também outros cinco como treinador, incluindo o Mundial, nas duas condições, primeiro em 1974 e, depois, em 1990. Depois de jogador e treinador, foi também presidente do Bayern durante 12 anos.