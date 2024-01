*Por Tomás Brito

Um jogador que «fez tudo e fez bem», «mais um rei que nos deixa».



Foi assim que António Simões, antigo internacional português, descreveu Franz Beckenbauer. Em conversa com o Maisfutebol, e depois de receber a triste notícia da morte do «Kaiser», a eterna glória do Benfica contou aquilo que nutria pelo alemão, referindo-se como um indivíduo que «jogou e treinou muito bem».

António Simões começou por contar uma história que viveu com o defesa, em 1989, num jogo entre lendas do futebol: «Uma história interessante, que é desconhecida, mas aconteceu em 1989. Convidaram-me para jogar um jogo de All Stars (lendas), onde vários jogadores estiveram presentes, como é o exemplo do Platini. O Beckenbauer também foi convidado, mas para ser treinador desta equipa. Recordo-me de o ver a entrar no balneário, depois de viajar da Alemanha, quase em cima da hora e ter o privilégio de conviver com ele. Já nos conhecíamos e tive a honra dele ser o meu treinador naquele dia, naquele momento e naquele jogo», contou.

«Estamos a falar de um homem que fez tudo e fez bem. Jogou muito bem, treinou muito bem e depois ainda foi um presidente de bem. Isto é um trajeto simplesmente extraordinário e que deixa um legado, sobretudo para os mais jovens», observou.

«É mais um rei que nos deixa e cada vez que isto acontece, eu sinto que perco um pouco de mim. Não há muito tempo foi o Zagallo, há um ano foi o Pelé… e eu fico a fazer contas. Já não quero saber a idade que tenho, quero é saber os anos que ainda cá estou».

Por fim, o internacional português prestou condolências à família do alemão, afirmando que apesar da triste notícia, é uma oportunidade para relembrar «o jogador que Beckenbauer foi». «Educado, elegante, não muito extrovertido, mas um homem inteligente e muito interessante».

De recordar que António Simões esteve no Benfica entre 1959 e 1974, mas também jogou nos Estados Unidos da América, tal como Beckenbauer, apesar de não terem sido colegas de equipa, chegaram a ser adversários. No outro lado do Atlântico, o português representou os Dallas Tornado (1978/79), os New Jersey Americans (1977/78), os San Jose Earthquakes (1975/76) e os Boston Minutemen (1974/75) enquanto o germânico jogou no New York Cosmos.