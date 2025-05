Autor do golo que carimbou a passagem à final da Liga dos Campeões, Davide Frattesi revelou como teve frieza no momento do remate. Questionado por Thierry Henry, em direto no programa CBS Sports Golazo, o jogador italiano respondeu sem papas na língua.

«Não sei. Talvez porque pensei que se não marcasse… estava lixado», disse.

A resposta gerou muitos risos no painel de comentadores, que inclui também Jamie Carragher, Micah Richards e a apresentadora Kate Scott.

De recordar que Frattesi fez o 4-3 frente ao Barcelona, aos 99 minutos, já no prolongamento, após assistência do ex-FC Porto Taremi. Os festejos foram de tal modo intensos que acabou por ficar algo tonto: «Gritei tanto que ficou tudo escuro», explicou também.