O Barcelona informou, este sábado, que o internacional neerlandês Frenkie de Jong sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o encontro que terminou com triunfo blaugrana sobre o Celta de Vigo (3-2).

O médio de 23 anos, refira-se, saiu com queixas aos 36 minutos e foi substituído por Gavi.

Segundo a imprensa da Catalunha, De Jong vai parar entre cinco a sete semanas, um cenário que colocaria o neerlandês de fora do encontro da Liga dos Campeões com o FC Porto, no Estádio do Dragão, a 4 de outubro.