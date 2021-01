O Barcelona venceu na deslocação ao Elche por 2-0, este domingo, em jogo relativo à 20.ª jornada da liga espanhola.

Frenkie de Jong assinou o primeiro golo do jogo, aos 39 minutos, no Estádio Manuel Martínez Valero.

Na segunda parte, já mesmo perto do apito final, o jovem médio de 21 anos, Riqui Puig, assistido por De Jong, fez o 0-2 final aos 89 minutos - tinha entrado aos 87 - e o seu primeiro golo em jogos oficiais na equipa principal dos catalães, clube no qual fez formação.

O português Francisco Trincão entrou aos 74 minutos, para o lugar de Ousmane Dembélé.

Foi a quarta vitória seguida do Barcelona no campeonato, que vale a subida ao terceiro lugar, com 37 pontos somados.

No primeiro de quatro jogos do dia, o Osasuna recebeu e venceu o Granada, por 3-1. Rui Silva e Domingos Duarte foram titulares e jogaram os 90 minutos na equipa visitante.

Este domingo, há ainda o Celta-Eibar (17h30) e o Atlético Madrid-Valencia (20h00).