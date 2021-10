O futebolista do Barcelona, Frenkie de Jong, admitiu que a equipa catalã atravessa uma má fase, mas defendeu o grupo contra os exageros, considerando que o clube não está num «buraco».

«Exagera-se muito, não estamos num buraco. Os resultados são maus, ninguém pode ignorar isso. Nota-se que há um sentimento negativo no clube. Isso faz sentido quando tens resultados tão maus num clube como o Barcelona. Estou dececionado, mas não estou deprimido», disse o holandês, em declarações à imprensa, na concentração na seleção dos Países Baixos.

«É bom termos agora um descanso [do clube]. Ao voltarmos a Barcelona depois dos compromissos internacionais, creio que pode voltar a normalidade. As pessoas exageram quando dizem que a temporada já está perdida. Não temos assim tantos pontos a menos do que o Real Madrid e do que o Atlético. Faltam jogar 30 jogos. Nada está absolutamente perdido. Começámos muito mal a Liga dos Campeões, mas temos oportunidades», continuou o jogador de 24 anos.

O Barcelona ocupa o nono lugar da liga espanhola, com 12 pontos, a cinco do Real Madrid, do Atlético de Madrid e da Real Sociedad, equipas que têm 17 pontos, nos três primeiros lugares. Contudo, os catalães têm um jogo a menos.

Já na Liga dos Campeões, a equipa espanhola começou mal a fase de grupos, com duas derrotas, ambas por 3-0, frente ao Bayern Munique em Camp Nou e contra o Benfica no Estádio da Luz.