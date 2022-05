O Friburgo perdeu na tarde deste sábado na receção ao Union Berlim (1-4) e deixou à mercê o quarto lugar, de Liga dos Campeões, ao Leipzig do português André Silva, que recebe o Augsburgo no domingo, para a 33.ª jornada da Bundesliga, na qual ficou também confirmada, esta tarde, a segunda posição para o Borussia Dortmund e a terceira para o Bayer Leverkusen.

O Union, que com a vitória ainda pode sonhar com a Champions, construiu o triunfo com golos de Grischa Promel (11m), Chris Trimmel (30m), Sheraldo Becker (41m) e Andras Schafer (90m). Lucas Holer marcou para o Friburgo (59m), que mantém os 55 pontos e o quarto lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Leipzig, que tem 54 pontos e menos um jogo. Os mesmos 54 pontos tem o Union, no sexto lugar, à partida para a última jornada.

O Borussia confirmou o segundo lugar com um triunfo por 3-1 na visita ao já despromovido Greuther Fürth. Com o portugues Raphaël Guerreiro a titular, Julian Brandt (26m e 72m) e Felix Passlack (77m) marcaram os golos dos visitantes. Jessic Ngankam marcou para o Fürth (70m).

Mais golos teve a vitória do Bayer Leverkusen na visita ao Hoffenheim, que valeu o terceiro lugar aos farmacêuticos de forma matemática (2-4). Marcaram Patrik Schick (4m e 76m), Moussa Diaby (73m) e Lucas Alario (90+1m). Georginio Rutter (22m) e Chris Baumgartner (36m).

O Colónia não aproveitou o deslize do Friburgo para igualar pontualmente o adversário no quarto lugar e perdeu na receção ao Wolfsburgo, por 1-0. Marcou Yannick Gerhardt, aos 43 minutos.

O dia tem ainda um Hertha-Mainz (17h30), que pode valer matematicamente a manutenção à equipa de Berlim, em caso de vitória.

Na sexta-feira, o Arminia do português Guilherme Ramos perdeu e está perto de ser despromovido.