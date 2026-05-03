No intervalo da eliminatória com o Sp. Braga, o Friburgo empatou (1-1) com o Wolfsburgo, para a 32.ª jornada da Liga alemã.

Os bracarenses, recorde-se, venceram os alemães (2-1) na primeira mão das «meias» da Liga Europa. O segundo encontro joga-se esta quinta-feira, na Alemanha.

Kostas Koulierakis, internacional grego, abriu o marcador a favor do Wolfsburg aos 55 minutos. A resposta do Friburgo veio do banco, com Philipp Lienhart a voltar a colocar tudo igual (75m).

Sem mais golos no encontro, o Friburgo cede um empate ante o Wolfsburgo, que ocupa lugar de descida – 16.º com 26 pontos. Já o Friburgo, que não vence há quatro jogos em todas as competições, sobe ao sétimo lugar com 44 pontos.

Nos outros jogos, surpresa para a derrota do Dortmund com o Borussia M´gladbach (1-0). Haris Tabakovic, avançado de 31 anos, marcou o golo do triunfo.

Com esta vitória pela margem mínima, o Borussia M´gladbach garante a permanência na Bundesliga. O Dortmund, por sua vez, mantém-se em segundo com 67 pontos.

Já o Mainz venceu o St. Pauli (2-1) com os golos de Phillip Tietz (6m) e Phillipp Mwene (40m). Abdoulie Ceesay (87m) ainda reduziu para o St. Pauli.

O Mainz segue em décimo com 37 pontos. Já o St. Pauli está em lugar de descida direta – 17.º com 26 pontos.

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