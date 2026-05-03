Atenção, Sp. Braga: Friburgo cede empate na receção ao Wolfsburgo
Adversário dos minhotos na Liga Europa não vence há quatro jogos
Adversário dos minhotos na Liga Europa não vence há quatro jogos
No intervalo da eliminatória com o Sp. Braga, o Friburgo empatou (1-1) com o Wolfsburgo, para a 32.ª jornada da Liga alemã.
Os bracarenses, recorde-se, venceram os alemães (2-1) na primeira mão das «meias» da Liga Europa. O segundo encontro joga-se esta quinta-feira, na Alemanha.
Kostas Koulierakis, internacional grego, abriu o marcador a favor do Wolfsburg aos 55 minutos. A resposta do Friburgo veio do banco, com Philipp Lienhart a voltar a colocar tudo igual (75m).
Sem mais golos no encontro, o Friburgo cede um empate ante o Wolfsburgo, que ocupa lugar de descida – 16.º com 26 pontos. Já o Friburgo, que não vence há quatro jogos em todas as competições, sobe ao sétimo lugar com 44 pontos.
Nos outros jogos, surpresa para a derrota do Dortmund com o Borussia M´gladbach (1-0). Haris Tabakovic, avançado de 31 anos, marcou o golo do triunfo.
Com esta vitória pela margem mínima, o Borussia M´gladbach garante a permanência na Bundesliga. O Dortmund, por sua vez, mantém-se em segundo com 67 pontos.
Já o Mainz venceu o St. Pauli (2-1) com os golos de Phillip Tietz (6m) e Phillipp Mwene (40m). Abdoulie Ceesay (87m) ainda reduziu para o St. Pauli.
O Mainz segue em décimo com 37 pontos. Já o St. Pauli está em lugar de descida direta – 17.º com 26 pontos.